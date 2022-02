Von "Grütze" bis "beschissen": Bayern-Trainer Nagelsmann mit schonungsloser Analyse der Bochum-Pleite

Nach dem besonders im ersten Durchgang desolaten Auftritt des FC Bayern beim VfL Bochum (2:4) hat Trainer Julian Nagelsmann den Auftritt seiner Mannschaft schonungslos analysiert. "Wir sind relativ spannungslos aufgetreten in der ersten Halbzeit, auch gleich in den ersten beiden Minuten nach der Pause. Da hätten wir gleich das fünfte Tor kriegen müssen. Unser Spielaufbau aus der Viererkette in der ersten Halbzeit war sehr langsam. Von der Umsetzung und der taktischen Idee her gibt es andere Möglichkeiten, das umzusetzen. Nach den beiden Traumtoren war es dann schwer, die fliegen nicht jede Woche so rein", meinte der 34-Jährige auf der Presskonferenz und benannte die lange Mängelliste bei seinem Team.

Doch es ging noch deutlicher. "Es war ein beschissenes Spiel, das sollte uns nicht passieren. Es war einfach ein Gesamtpaket in der ersten Halbzeit, was nicht geht", schimpfte Nagelsmann: "Es muss jeder Spieler selber merken, dass es offensichtlich Grütze war, was wir hier heute in der ersten Halbzeit abgeliefert haben." Tatsächlich hatten die Bayern nach der Führung von Robert Lewandowski im ersten Durchgang vier Tore kassiert und die Partie binnen 30 Minuten aus der Hand gegeben. Mehr als drei Gegentore in den ersten 45 Minuten hatte der deutsche Rekordmeister zuletzt am 22. November 1975 kassiert, damals stand es bei Eintracht Frankfurt zur Pause 0:5 - und am Ende 0:6.