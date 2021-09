Bundesliga kompakt: FC Bayern siegt mit Sieben-Tore-Gala - Herber Dämpfer für Gladbach

FC Bayern - VfL Bochum 7:0 (4:0)

Der FC Bayern präsentiert sich weiter in absoluter Gala-Form. Vier Tage nach dem 3:0 zum Champions-League-Auftakt beim FC Barcelona gewannen die Münchner mit 7:0 (4:0) gegen den VfL Bochum und übernahmen nach dem siebten Pflichtspiel-Sieg in Serie vorerst die Bundesliga-Tabellenführung. Leroy Sané mit einem traumhaften Freistoß (17.), Joshua Kimmich (27.), Serge Gnabry (32.) und ein Eigentor des Bochumers Vassilis Lampropoulos (43.) sorgten am Samstagnachmittag schon vor der Pause für klare Verhältnisse. Nach dem Seitenwechsel legten Robert Lewandowski (61.), Kimmich (65.) und Eric Maxim Choupo-Moting (79.) nach. Am Sonntag kann der VfL Wolfsburg den Bayern den Spitzenplatz wieder abnehmen. Dafür müssen die Niedersachsen gegen Eintracht Frankfurt gewinnen und den fünften Sieg im fünften Spiel feiern. Der Aufsteiger aus Bochum rutscht nach der nunmehr dritten Niederlage nacheinander in den Tabellenkeller.

