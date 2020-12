FC Bayern gegen VfL Wolfsburg live im TV und im Online-Stream sehen

Der FC Bayern sucht in der Bundesliga die gewohnte Dominanz. Nach zuletzt zwei Unentschieden gegen Union Berlin und RB Leipzig soll am Mittwochabend gegen den VfL Wolfsburg endlich wieder ein Sieg her. Für die Mannschaft von Trainer Hansi Flick geht es nämlich auch um die Tabellenführung: Die hat seit dem letzten Spieltag Bayer Leverkusen inne, das im Parallelspiel auf den 1. FC Köln trifft. Mit einem Sieg in Wolfsburg können Flick und Co. schon einmal Druck aufbauen für das direkte Duell gegen die Werkself am Samstag. "Die beiden Spiele sind für uns wichtige Spiele und große Hindernisse, die wir überspringen müssen. Möglichst mit einem Dreier", sagte Flick.

