FC Bayern gegen VfL Wolfsburg live im TV und Online-Stream sehen

Die Bayern sind zurück in der Spur! Wenn auch mit einer gehörigen Portion Dusel, hat sich der FC Bayern vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) gegen den VfL Wolfsburg wieder näher an die Spitze herangeschoben. Ausgerechnet Youngster Joshua Zirkzee ebnete mit seinem Treffer in der Nachspielzeit den Weg zum 3:1 beim SC Freiburg. Gegen Wolfsburg kann das Team von Hansi Flick nun nachlegen und den Druck auf das Spitzenduo RB Leipzig und BVB aufrecht erhalten.

Nicht viel ist geblieben vom zwischenzeitlichen Sieben-Punkte-Rückstand, dem die Bayern nach den ersten beiden Pleiten unter Hansi Flick gegen Leverkusen (1:2) und Gladbach (1:2) hinterherliefen. Rein sportlich sind die Münchner also wieder auf Kurs. Probleme sieht Flick vielmehr in der Mehrfachbelastung: "Wir haben viele Spiele in den Beinen. Es ist klar, dass vielleicht irgendwann ein bisschen die Körner ausgehen." Die sichtlich angespannte Personalsituation spielt dem Rekordmeister dabei nicht in die Karten. Neben Niklas Süle, Lucas Hernandez und Kingsley Coman sind auch Leon Goretzka und Corentin Tolisso weiter fraglich. Dazu fehlt Thiago gelbgesperrt.

Gegen den VfL Wolfsburg peilt der Tabellendritte dennoch einen Erfolg an, sah bei Gastspielen der Niedersachsen in der Vergangenheit stets gut aus. Allein drei der letzten vier Duelle in München endeten 6:0, 5:0 und 5:1 zugunsten des FCB. "Wir fahren mit Selbstbewusstsein nach München und werden den Bayern das Leben so schwer wie möglich machen", gibt sich Wolfsburg-Trainer Oliver Glasner jedoch unbeeindruckt von der Negativserie beim Favoriten und hat dazu allen Grund. Nach einer kleinen Schwächephase glänzten die Wolfsburger zuletzt mit Erfolgen gegen St. Etienne (1:0), Gladbach (2:1) sowie einem Remis gegen Schalke 04 (1:1). Damit rangiert der VfL mit Blick nach oben im soliden Mittelfeld des Tableaus.

Wie sehe ich das Spiel FC Bayern gegen VfL Wolfsburg live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg am Samstag live und exklusiv. Die Übertragung läuft auf Sky Bundesliga 2 und HD. Reporter ist Wolff Fuss. Die TV-Übertragung beginnt um 15.15 Uhr. Anpfiff der Partie ist um 15.30 Uhr.

Wird FC Bayern gegen VfL Wolfsburg live im Free-TV übertragen?

Nein, Sky hält die Exklusivrechte. Eine längere Zusammenfassung des Spiels FC Bayern gegen VfL Wolfsburg ist im Free-TV ab 18.30 Uhr in der ARD-Sportschau sowie ab 23 Uhr im Aktuellen Sport-Studio des ZDF zu sehen.

Kann ich Bayern gegen Wolfsburg im Livestream verfolgen?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel Bayern gegen Wolfsburg über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel FC Bayern gegen VfL Wolfsburg bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist

Wie verfolge ich das Bayern-Spiel gegen VfL Wolfsburg im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Samstag einen Liveticker zum Spiel FC Bayern gegen VfL Wolfsburg an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es hier ab 15.15 Uhr.