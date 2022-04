FC Bayern vor großer Rückspiel-Aufgabe: Harmloser FCB verliert Viertelfinal-Hinspiel in Villarreal

Der FC Bayern muss um das Weiterkommen in der Champions League bangen und braucht eine enorme Leistungssteigerung, um in sechs Tagen im Rückspiel in der Allianz Arena ins Halbfinale einzuziehen. Das Viertelfinal-Hinspiel beim FC Villarreal verlor der deutsche Rekordmeister am Mittwochabend mit 0:1 (0:1) und hatte dabei noch enormes Glück, dass der aufzuholende Rückstand nur ein Tor beträgt. Anzeige

Bereits in der achten Minute erzielte Arnaut Danjuma die Führung für die stark aufspielenden Gastgeber. Kurz vor der Pause zeigte die Anzeigetafel sogar zwischenzeitlich 2:0 an, nachdem Francis Coquelin getroffen hatte. Doch der VAR nahm das Tor des früheren Freiburgers wegen einer Abseitsstellung zurück.

Die Bayern offenbarten in Halbzeit eins eine ungewohnte Harmlosigkeit in der Offensive, kamen kaum zwingend vor das Tor der Spanier und bissen sich an der strukturierten Defensive die Zähne aus. Nicht ein einziger Schuss aufs Tor stand laut UEFA-Angaben für das Team von Julian Nagelsmann zu Buche.

In der zweiten Hälfte nur ein leicht verändertes Bild, weil den Bayern anzumerken war, dass sie den Spielstand drehen wollten. Doch Villarreal - weiterhin völlig unbeeindruckt - hörte einfach nicht auf, ebenfalls anzugreifen. Immer wieder wurde es brandgefährlich im Strafraum von Torwart Manuel Neuer und auf der anderen Seite machte die Defensive fast jeden Angriffsversuch der Münchener zunichte. Zwar hatte der FCB am Ende auf dem Statistikzettel mehr Torabschlüsse stehen, doch jedem davon fehlte es an Präzision, Entschlossenheit oder der zündenden Idee.