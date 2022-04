"Wirkt unglücklich": Matthäus rätselt über Form von Bayern-Star Leroy Sané - Vergleich mit Mario Basler

Lothar Matthäus hat sich kritisch über die aus seiner Sicht aktuell wieder etwas schwächere Form von Leroy Sané vom FC Bayern München geäußert. "Er wirkt unglücklich, scheint nicht ganz bei der Sache zu sein, winkt ab", schreibt der Rekordnationalspieler und TV-Experte am Montag in seiner aktuellen Kolumne für den Sender Sky. "Das muss schnellstmöglich gelöst werden, denn er ist so ein Ausnahme-Spieler, dass er in genau den Spielen, die jetzt anstehen, den Unterschied ausmacht. Dafür hat man ihn gekauft", ergänzte Matthäus am Tag vor dem Rückspiel der Münchener im Viertelfinale der Champions League an diesem Dienstag (21 Uhr, Amazon Prime Video) gegen den spanischen Klub FC Villarreal. Dabei müssen die Bayern den 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel aufholen. Anzeige

Für Matthäus ist Sané "ein Künstler und die unterliegen Schwankungen". In diesem Punkt fühlt sich der Weltmeister von 1990 an seinen früheren Mitspieler Mario Basler erinnert, mit dem er einst gemeinsam in München unter Vertrag stand. "Basler war ähnlich. Manchmal ist er völlig abgetaucht und dann hat er wieder Spiele komplett alleine entschieden. Leroy muss zusehen, dass die Schwankungen nicht zu oft vorkommen", meinte Matthäus, der betonte, Sané "unglaublich" zu mögen und dem er für die vergangenen zwei Monate "überragende Leistungen" attestierte. Jetzt aber sei "wieder irgendetwas mit ihm passiert und seine Körpersprache erinnert an die zu Beginn der Saison".