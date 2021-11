FC Bayern vor BVB-Topspiel wieder Tabellenführer: Leroy Sané erlöst FCB gegen Bielefeld

Der FC Bayern München geht als Tabellenführer der Bundesliga in den Klassiker gegen Borussia Dortmund in der kommenden Woche: Im Samstagabendspiel setzte sich der FCB wenige Tage nach der hitzigen Jahreshauptversammlung knapp mit 1:0 (0:0) beim Tabellen-16. Arminia Bielefeld durch. Trotz Dauerdrucks der Bayern kam nur Leroy Sané (71.) zum Torerfolg für die Münchner in der aufgrund Corona-Auflagen nur mit 12.000 Zuschauern gefüllten Allianz Arena. Der Dreier reicht allerdings, um den BVB, der am Nachmittag mit 3:1 beim VfL Wolfsburg gewann, wieder von der Tabellenspitze zu verdrängen. Am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky) treffen der Rekordmeister und die Borussia im direkten Duell um die Tabellenführung aufeinander. Bielefeld belegt Platz 17 mit vier Punkten Rückstand auf den Abstiegs-Relegationsplatz.

Der FC Bayern München ging den Kampf um die Tabellenspitze in der Startformation wieder mit Dayot Upamecano an. Der Innenverteidiger rückte nach seiner Gelbsperre beim 2:1 in der Champions League bei Dynamo Kiew am Samstag gegen Arminia Bielefeld wieder in die Startformation. Es war die einzige Veränderung, die Trainer Julian Nagelsmann im Vergleich zur Partie in der Ukraine vornahm. Auf der Bank wurde es dagegen voller: Zwei Tage nach der turbulenten JHV waren fünf Spieler wieder zurück, die wegen Corona-Infektionen oder Quarantäne als Kontaktpersonen ausgefallen waren. Serge Gnabry, Jamal Musiala, Niklas Süle, Josip Stanisic und Michael Cuisance nahmen zunächst auf der Ersatzbank Platz.

Und von dort sahen sie einen total dominanten und druckvollen FC Bayern, der seit der ersten Minute drauf und dran war, das 1:0 zu erzielen. Doch trotz teilweise über 72 Prozent Ballbesitz des Rekordmeisters stemmte sich Arminia Bielefeld mit allen Mitteln gegen den Gegentreffer - und dieser fiel bis zum Schlusspfiff der ersten Halbzeit tatsächlich nicht. Thomas Müller hatte gleich drei Chancen auf die frühe Führung: Erst wurde sein Schuss abgeblockt (5.), dann klärte Andrés Andrade seinen Kopfball nach Coman-Pass auf der Linie (6.), dann wehrte der glänzend aufgelegte Bielefeld-Schlussmann Stefan Ortega einen Volley-Versuch des Bayern-Urgesteins ab (7.). Zahlreiche Chancen durch Leroy Sané (12.) und Alphonso Davies (15./34.) parierte der Keeper ebenfalls stark. Weil auch Lewandowski keinen Sahnetag erwischte, ging es mit 0:0 in die Kabine, wegen eines Fehlers von Marco Fritz sogar kurioserweise einige Sekunden zu früh. Anzeige