Bericht: FC-Bayern-Vorstand Oliver Kahn plant Gipfeltreffen mit Trainer Hansi Flick

Wie die Bild berichtet, schaltet sich noch in dieser Woche Vorstand und Zukunfts-Boss Oliver Kahn ein. Der designierte Nachfolger von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge wolle mit Flick unter anderem über den Streit zwischen dem Erfolgstrainer und dem Sportvorstand sprechen. Kahns Position in dieser Debatte sei aktuell noch unklar. Präsident Herbert Hainer plant derweil mit einer erfolgreichen Zusammenarbeit von Flick und Salihamidzic für die Zukunft. "Wir sind ganz klar der Überzeugung, wir wollen mit beiden arbeiten. Sie haben beide den Erfolg der letzten eineinhalb Jahre zusammen gehabt und wir waren super-erfolgreich", sagte Hainer bei "Sky90".

Neben dem internen Konflikt sei die Zukunft von Flick ein weiteres Thema des Gipfeltreffens mit Kahn in den kommenden Tagen. Flick hat beim FC Bayern einen Vertrag, der bis zum 30. Juni 2023 gültig ist. Der 56 Jahre alte ehemalige Co-Trainer der Nationalmannschaft gilt als heißer Kandidat für die Nachfolge von Bundestrainer Löw nach dem Ende von dessen Amtszeit im Anschluss an die Europameisterschaft. Mit Hainer habe Flick bislang nicht über den Bundestrainer-Posten gesprochen. "Ich bin der festen Überzeugung, dass ihm das bei uns nach wie vor enormen Spaß macht", sagte der Bayern-Präsident. Er gehe fest davon aus, dass Flick seinen Vertrag erfülle.

Müller: Lassen uns die Vorfreude nicht nehmen

Mit Blick auf das anstehende Champions-League-Duell mit PSG versicherte Thomas Müller, dass der Knatsch um Trainer und Sportvorstand im 100. K.o.-Spiel der Bayern in Europas Königsklasse weder ablenken noch belasten werde. "Davon lassen wir uns die Vorfreude auf dieses Highlight nicht nehmen", sagte der 31 Jahre alte Vize-Kapitän. Flick betonte zuletzte: "Für solche Spiele ist man bei Bayern München! Wir müssen genau so eine Effizienz vorm Tor haben, wie Paris sie bei uns in München hatte. Dann bin ich guter Dinge."