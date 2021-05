Bayern-Vorstand Oliver Kahn gratuliert dem BVB zum Pokalsieg – Kampfansage für nächste Saison

Bayern-Vorstand Oliver Kahn (51) hat Borussia Dortmund zum DFB-Pokalsieg gratuliert - und härteren Widerstand als in dieser Saison angekündigt. "Herzlichen Glückwunsch an den BVB zum DFB-Pokal-Sieg!", schrieb der frühere Nationaltorwart bei Twitter. "Genießt den Moment, in der kommenden Saison machen wir es euch nicht nochmal so leicht." Der Rekordmeister war als Titelverteidiger bereits in der zweiten Runde an Zweitligist Holstein Kiel gescheitert.

Anzeige