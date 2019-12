Bayern-Präsident Herbert Hainer: Oliver Kahn wird bei Trainerfrage bereits einbezogen

Oliver Kahn wird schon vor seinem Amtsantritt als Vorstandsmitglied beim FC Bayern in die Trainerfrage eingebunden. „Nach dem letzten Vorrundenspiel gegen Wolfsburg am 21. Dezember wird sich der Vorstand mit Hansi Flick zusammensetzen und zu einer Lösung kommen. Diese Lösung werden sie dann dem Aufsichtsrat vorstellen. Oliver Kahn wird dann zwar noch nicht offiziell dem Unternehmen angehören, aber es wäre nicht besonders klug von uns, wenn wir ihn nicht trotzdem schon einbeziehen würden “, sagte der neue Präsident Herbert Hainer in einem Interview der „Süddeutschen Zeitung“ und scherzte. „Noch kriegen wir seinen Rat ja kostenlos.“

Kahn kehrt Anfang 2020 als Vorstandsmitglied zum deutschen Rekordmeister zurück. Ende 2021 soll er Karl-Heinz Rummenigge an der Spitze des Vorstandes und des operativen Geschäftes ablösen. Der vor einem Monat als Nachfolger von Uli Hoeneß zum Präsidenten gekürte Hainer verriet den Plan mit Kahn, der im Wintertrainingslager vom 4. bis zum 10. Januar in Doha vorbeischauen könnte.

„Wir fangen bewusst relativ frühzeitig mit Oliver Kahns Einarbeitung an, weil er im Jahr 2020 noch ein paar andere Verträge erfüllen muss“, sagte Hainer, der auch an der Spitze des Aufsichtsrat steht. „Bis Ende 2020 wird er alle anderen Verträge aber beendet haben, nur sein eigenes Unternehmen wird er behalten, aber nicht mehr operativ führen. Dennoch wird Oliver Kahn ab Januar mit all seiner Kraft beim FC Bayern sein und nur an wenigen Tagen nicht zur Verfügung stehen, an denen er noch anderweitig gebunden ist. Wir überlegen zum Beispiel, ob er schon ein paar Tage ins Wintertrainingslager nach Katar mitkommt.“