Warum hat Jerome Boateng lila Haare? Bayern-Star verrät die Gründe

Bayern-Star Jerome Boateng hat das Geheimnis seiner lila gefärbten Haare gelüftet. „Es war eine Wette“, sagte der Innenverteidiger des deutschen Rekordmeisters in einem Video auf der Internetseite des Klubs. Vor der Reise der Münchner, die am Donnerstag im UEFA-Supercup auf den FC Sevilla treffen, zum siegreichen Champions-League-Finalturnier in Lissabon habe er diese mit „einem Freund“ geschlossen.