Zuständigkeiten bis Instanzen: Wer beim DFB über den Wechselfehler-Fall des FC Bayern urteilt

Der FC Bayern muss um die drei Punkte vom 4:1-Sieg in der Bundesliga beim SC Freiburg bangen. Die Breisgauer haben gegen die Wertung des Spiels Einspruch eingelegt, weil der deutsche Rekordmeister in der Partie am Samstag vorübergehend zwölf Spieler auf dem Platz hatte. Der Fall liegt nun in der Zuständigkeit des Sportgerichts des Deutschen Fußball-Bundes. Laut Angaben der Freiburger vom Dienstag ist die juristische Begründung beim Verband eingegangen. Wer entscheidet nun genau darüber, ob und welche Folgen der Fall für die Münchner hat? Wie sehen die nächsten Schritte aus? Ein Überblick.

