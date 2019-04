FC Bayern zu Gast bei Werder Bremen: Die Aufstellungen zum Pokal-Halbfinale – Kruse spielt

Mit dieser Aufstellung spielt der FC Bayern gegen Werder Bremen:

Zum neunten Mal gibt es das bayerisch-hanseatische Kräftemessen im Pokal, achtmal gewannen die Münchner. Bayern-Trainer Niko Kovac strebt nach zwei Endspielen mit Eintracht Frankfurt das dritte Finale am Stück an. „Es ist der kürzeste Weg zum Titel. Nicht der leichteste, aber der kürzeste“, sagte Kovac. Anpfiff der Partie ist um 20.45 Uhr. ARD und Sky übertragen live. Das Finale in Berlin wird am 25. Mai ausgetragen.