FC Bayern jubelt über "dreckiges Tor" gegen Werder und schickt Gruß an BVB: "Druck ist bei den anderen"

Niklas Süle freute sich nach dem Schlusspfiff über reihenweise Gratulanten auf dem Rasen. Schulterklopfen hier, Abklatschen da. Der Nationalspieler genoss die ungewohnten Momente, in denen er als Siegtorschütze gefeiert wurde. Manchmal müsse "auch mal so ein dreckiges Tor helfen, dass wir drei Punkte hier behalten", sagte der 23-Jährige nach seinem zweiten Saisontreffer, der dem FC Bayern erst eine Viertelstunde vor dem Ende zu einem 1:0 gegen Werder Bremen verhalf und dem Titelverteidiger auch über Ostern die Tabellenspitze sicherte. Verfolger Borussia Dortmund wird auch bei einem Dreier am Sonntag im Spiel beim SC Freiburg nicht an den Bayern vorbeikommen.