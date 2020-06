Bundesliga kompakt: Lewandowski macht FC Bayern zum Meister - Eigentor besiegelt Abstieg des SC Paderborn

Werder Bremen - FC Bayern 0:1 (0:1)

Der achte Meistertitel des FC Bayern in Folge ist perfekt! Die Münchner gewannen am Dienstagabend mit 1:0 (1:0) bei Werder Bremen und sind vor ihren zwei noch ausstehenden Bundesliga-Spielen nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen. Für das Meisterstück sorgte Robert Lewandowski, der sein Team in der 43. Minute mit seinem 31. Saisontor in Führung brachte und somit den Grundstein für den Triumph legte. Insgesamt ist es die 30. Meisterschaft der Bayern und die erste unter Trainer Hansi Flick.

Der ehemalige Assistent von Bundestrainer Joachim Löw hatte nach der Entlassung von Niko Kovac im vergangenen November den Posten des Chefcoaches übernommen und sich aufgrund einer beeindrucken Bilanz (inzwischen 26 Siege in 29 Pflichtspielen) von einer Interims- zur Dauerlösung entwickelt. Ende April unterschrieb der 55-Jährige einen Vertrag bis 2023. Nach dem Wiederbeginn der Spielzeit gewannen die Münchner alle sieben Pflichtspiele. Für Werder, das nach einer Gelb-Roten-Karte für Alphonso Davies auch aus elfminütiger Überzahl kein Kapital schlagen konnte, war die Niederlage im Abstiegskampf derweil ein wohl mehr oder weniger einkalkulierter Rückschlag. Der Gang in die Zweitklassigkeit muss nun in den noch ausstehenden Partien bei Mainz 05 und gegen den 1. FC Köln abgewendet werden.