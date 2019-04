FC Bayern gegen Werder Bremen: Der direkte Vergleich zum doppelten Nord-Süd-Gipfel

Das einzige Team, das in der Rückrunde noch ungeschlagen ist und in jedem Saisonspiel mindestens ein Tor erzielt hat, ist ... Werder Bremen – und nicht wie vermutet der FC Bayern. Die Münchner möchten diese Bremer Serie brechen und sie doppelt innerhalb von fünf Tagen in die Schranken weisen. Am Ostersamstag (15.30 Uhr) geht es am 30. Spieltag in München um Punkte in der Bundesliga, am Mittwoch (20.45 Uhr) im Halbfinale des DFB-Pokals an der Weser um den Einzug ins Endspiel. Für die Bayern ist es der „Double-Pack“, für die Bremer der doppelte Stresstest, die zurückerlangte Stärke zu bestätigen.