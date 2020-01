Bericht: Hansi Flick fordert Winter-Transfers beim FC Bayern - "Personalsituation echt mau"

Personal-Not beim FC Bayern München vor dem Auftakt in die Bundesliga-Rückrunde: Zahlreiche Spieler des Rekordmeisters sind verletzt - und Bayern-Trainer Hansi Flick schlägt nach Informationen der Bild beim FCB intern Alarm. So sei der Kader des Rekordmeisters aktuell zu klein: "Die Personalsituation ist echt mau", wird Flick zitiert. Die Lösung des Problems soll mindestens ein Transfer noch in diesem Winter sein.

Verantwortliche diskutieren über Winter-Transfers beim FC Bayern

Erst kürzlich äußerte sich Flick in einem Pressegespräch über mögliche Winter-Neuzugänge beim FCB: "Wir schauen, was wir im Kader noch machen können. Es ist in der Winterpause aber nicht so einfach. Ein Rechtsverteidiger ist wichtig. Das würde uns mehr Optionen bieten ", sagte der Bayern-Coach. Durch die Verletzungen von Niklas Süle (Kreuzbandriss) und Lucas Hernandez (Sprunggelenk-OP), sind die Bayern vor allem in der Defensive dünn besetzt. Hinzu kommt, dass Joshua Kimmich unter Flick nicht mehr auf der Rechtsverteidiger-Position, sondern wie in der Nationalmannschaft im defensiven Mittelfeld spielen wird.

Nach Informationen der Bild seien die Bayern-Verantwortlichen am Rande des Trainingslagers in Katar nach einer Diskussion zum Schluss gekommen, dass es Zugänge benötigt. Auch, um die hochgesteckten Saison-Ziele nicht zu verpassen. Aktuell ist der FC Bayern nur Dritter in der Bundesliga. Mit vier Punkten Rückstand auf Herbstmeister RB Leipzig. In der Champions League wartet mit dem FC Chelsea zudem ein hochkarätiger Gegner.

Verletzungs-Probleme beim FC Bayern verstärken Transfer-Not im Winter

Und die Verletzungs-Probleme beim FC Bayern hören selbst in Doha nicht auf. Mit Serge Gnabry (Achillessehnenprobleme) droht nach Coman der nächste Flügelspieler für den Rückrunden-Auftakt auszufallen. Der deutsche Nationalspieler soll kurz vor der Abreise stehen.

Mögliche Winter-Transfers des FC Bayern: Cancelo wohl noch im Rennen

Doch welche Spieler könnten mögliche Winter-Transfers des FC Bayern München sein? Zuletzt wurde häufiger über ein Interesse an Rechtsverteidiger Joao Cancelo von Manchester City berichtet. Nach jüngsten Informationen der "tz" will der FCB den Portugiesen vom englischen Meister ausleihen. "Er muss entscheiden, ob er bei uns weitermachen will oder nicht. Das ist ein freies Land und jeder kann selbst entscheiden, was er aus seinem Leben macht", sagte ManCity-Trainer Pep Guardiola kürzlich.

Ebenfalls im Rennen (gewesen) sein soll Wilfried Zaha. Laut Sky soll der Flügelstürmer von Crystal Palace den Bayern angeboten worden sein. Der 27 Jahre alte Ivorer, an dem im vergangenen Jahr Borussia Dortmund interessiert gewesen sein soll, sei laut Sport Bild trotz Gesprächen zwischen beiden Klubs für die Rückrunde allerdings keine Option. Der FCB hätte wohl eine Leihe favorisiert.

Guardiola verbietet wohl Transfer von Leroy Sané zum FC Bayern im Winter

Auch im Fall Leroy Sané dürfte es bei den Bayern in diesem Winter nichts werden. Nach Informationen des Daily Star verbietet ManCity-Coach Guardiola dem deutschen Nationalspieler, der nach seinem Kreuzbandriss bald wieder ins Mannschaftstraining einsteigen soll, einen Transfer in diesem Winter.

