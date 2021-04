Nach Gala gegen Wolfsburg: Flick und Hamann adeln "bemerkenswertes" FCB-Talent Musiala

Vor dem 0:1 tanzten Alphonso Davies und Musiala im Strafraum gleich vier Wolfsburger aus, ohne entscheidend gestört zu werden, den Treffer zum zwischenzeitlichen 3:1 für die Gäste aus München köpfte Musiala nach Flanke von Thomas Müller ein. Damit ist der Jung-Profi der nun jüngste Doppelpacker in der Vereinsgeschichte des FC Bayern und gleichzeitig auch der jüngste Bayern-Spieler in der Historie, der sechs Tore erzielt hat. Hamann geriet anlässlich der jüngsten Spiele Musialas, der schon in der Vorwoche beim 1:1 gegen Union Berlin getroffen hatte, förmlich ins Schwärmen. In seinem Alter "auf dem Niveau spielen und Einfluss auf das Spiel zu haben, ist wirklich bemerkenswert", so der Vize-Weltmeister von 2002.