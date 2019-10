Skandal bei Bayern-Spiel: Hooligans stürmen Platz in Youth League - Partie unterbrochen

Vermummte Randalierer haben beim Youth-League-Spiel des FC Bayern München in Griechenland für einen Skandal gesorgt. Nach Attacken der Hooligans musste die Partie bei Olympiakos Piräus vorübergehend unterbrochen werden. Beim Stand von 4:0 für den Münchner U19-Nachwuchs pfiff der Referee die Partie im Trainingszentrum von Olympiakos am Dienstagabend nach Angaben der Bayern in der 87. Minute zunächst ab. Der Bundesliga-Klub schrieb auf seiner Homepage von "teils maskierten Personen", die "das Gelände stürmten".