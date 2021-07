FC Bayern zahlte für ihn 25 Millionen Euro: Julian Nagelsmann verteidigt Ablösen und spricht über "Druck"

Er soll eine neue Ära beim FC Bayern München prägen - und das war dem amtierenden Meister einiges wert. Julian Nagelsmann hat in dieser Woche die Nachfolge von Hansi Flick als Trainer des Bundesliga-Rekordmeisters angetreten, und das mit einem gigantischen Preisschild auf seinem Rücken. Der FCB verhalf dem 32-Jährigen zu einem Weltrekord. Die Ablöse von 25 Millionen Euro, die aus München an Ex-Klub RB Leipzig geflossen ist, ist einzigartig im Weltfußball. Für keinen Trainer wurde je mehr gezahlt. Im Interview mit der Bild am Sonntag nahm Nagelsmann nun zur Summe Stellung - bestritt aber gleichermaßen, der teuerste Trainer der Welt zu sein.

Den Fakt, dass für Fußball-Trainer überhaupt Ablösen gezahlt werden - zuletzt etwa für Adi Hütter oder Marco Rose auch in der Bundesliga verstärkt - verteidigte Nagelsmann: "Viele sagen, der Trainer gehöre zu den wichtigsten Personalien in einem Fußballverein – nur hat bis vor ein paar Jahren eigentlich nie ein Trainer etwas gekostet. Das ist dann ja schon etwas konträr." Generell könne der Flick-Nachfolger für die ihm auferlegte Bürde jedoch nichts, führte er weiter aus.

Auch seine Ziele mit dem FC Bayern hätten sich durch die große Investition des Klubs in ihn nicht verändert, stellte Nagelsmann klar und sprach über den Druck als FCB-Trainer: "Der Druck wäre für mich der gleiche, wenn ich 500.000 Euro gekostet hätte. Denn ich möchte ja so oder so beim FC Bayern alles gewinnen", so der ehemalige Hoffenheimer und Leipziger forsch. Er setzt sich die Erfolge von Vorgänger Flick als Maßstab: "Ich habe das Abschiedsbild von Hansi Flick gesehen, das war schon beeindruckend, wie er da steht: schwarzes Bild, und außenherum einfach nur die silbernen und goldenen Trophäen. Da habe ich mir gedacht, es wäre schon schön, wenn es so eins irgendwann von mir mal geben würde."