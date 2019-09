FC Bayerns Fan-Legende Michael Zeman: "Ich sehe mich nicht als Erfolgsfan"

Leipzig. Michael Zeman (54) ist glühender Anhänger des FC Bayern, mit dem deutschen Rekordmeister um die halbe Welt gereist und nicht zuletzt wegen seines auffälligen Outfits samt unzähliger Schals und Aufnäher als "Bayern-Buschmann" weit über München hinaus bekannt. Vor dem Aufeinandertreffen mit RB Leipzig am Samstag verrät er, wie er als gebürtiger Schwabe zum deutschen Rekordmeister kam, wieso er von seinem Wohnort 560 Kilometer zu den Spielen fährt und warum er kein Erfolgsfan ist.

Herr Zeman, Sie stammen aus Ludwigsburg, haben in der Pfalz gelebt und wohnen in Erftstadt bei Köln. Wie um alles in der Welt kommt man da zum FC Bayern München? Ich habe als kleines Kind mit sechs, sieben Jahren Fußball gespielt. Da wollte ich immer Gerd Müller sein. 1977/78 hatte ich dann das Glück, ihn zum ersten Mal in Stuttgart zu sehen. Das war ein 3:3, er hat zwei Tore gemacht. Ihn konntest du anschießen und der Ball war drin. So hat die Liebe angefangen.

Haben Sie Ihren Helden mal persönlich getroffen? Ja, an der Säbener Straße. Da stand er plötzlich, ich bin rüber, habe aber kein Wort rausbekommen. Das würde mir heute auch nicht mehr passieren. Es ist traurig, wie krank er heute ist.

Natürlich begleitete Michael Zeman seinen FC Bayern auch nach Doha. © Privat

Anzeige

Eine andere Münchner Legende kehrt zum FC Bayern zurück: Oliver Kahn wird Vorstandsmitglied. Die richtige Entscheidung? Er ist eine absolute Granate. Er hat zehn Jahre im Management gearbeitet und wird alles zum Guten beim FC Bayern machen, weil er das Bayern-Emblem im Herzen trägt.

Als Fan treten Sie seit jeher Jahren mit unzähligen Schals und Aufnähern auf. Macht das Outfit manchmal Probleme? Ich habe mal in Bielefeld gestanden und auf einen Kumpel gewartet. Da sprechen mich zwei Männer an. Sie haben gesagt, dass sie meinen Gewerbeschein sehen müssen. Ich wusste gar nicht, was los ist. Aber die beiden dachten, dass ich Fanartikel verkaufe.

Sehen Sie in der Montur alle Spiele Ihrer Bayern? Natürlich verpasst man manche Spiele. Ich bin wegen einer schweren Krankheit Frühpensionär. Da wird es auch mit dem Geld schwierig. Von rund 50 Spielen pro Jahr sehe ich so 35 und versuche natürlich jedes Champions-League-Spiel mitzunehmen.

Was entgegnen Sie Kritikern, die Anhänger des FC Bayern als Erfolgsfans bezeichnen? Ich sehe mich nicht so, aber natürlich kann der Eindruck entstehen, wenn man einmal in die Allianz-Arena kommt, die Bayern "nur" 1:0 führen und dann die Leute anfangen zu pfeifen. Die Erwartungen sind hoch und das Klientel in München ist teilweise einfach so. Es ist schwer, das zu ändern.

Sie selbst haben ihrem Verein trotz tragischer Pleiten die Treue gehalten. Welche war die schlimmste? Das Champions-League-Finale gegen Manchester United in Barcelona 1999 war unfassbar. Ich hatte noch einen selbstgebastelten Pokal, den habe ich in die Ecke geschmissen.

Hatte das Spiel dennoch etwas Schönes? Wir mussten nach dem Abpfiff zwei Kilometer zum Bus laufen, durch eine Promenade und links und rechts haben die Spanier die Fenster aufgemacht und uns mit ihren Schals angefeuert. Nach dem Motto: Ihr hättet gewinnen müssen. Chancen waren genug da. Da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich es erzähle.

In Valencia durfte sich Michael Zeman für ein paar Augenblicke die Trommel des weltberühmten "Manolo el del Bombo" (mit bürgerlichem Namen Manuel Cáceres Artesero) ausleihen. © Privat

Und der beste Moment als FCB-Fan? Am schönsten waren natürlich die Titel 2001 in Mailand und 2013 in London. Das ist überragend und vergisst du dein ganzes Leben nicht. Aber auch deutsche Meisterschaften sind toll. 2000 wollte niemand mit mir nach München fahren, weil Leverkusen so viel Vorsprung hatte. Ich habe gesagt, dass wir das noch reißen. Dann haben wir es geschafft. Du stehst im Stadion, hast das Radio am Ohr, unglaublich.

Apropos Titel, der FC Bayern holt dieses Jahr wieder das Triple, weil... ... der Rest dieses Jahr nicht gut genug ist, weil wir das nötige Glück und nicht so viele Verletzte haben werden.

Und der Spieler der Saison wird... Philippe Coutinho, weil er an seine Leistungen in Liverpool anknüpfen und sein Potenzial ausschöpfen wird. Er schießt 20 Tore und wird damit entscheidenden Anteil am Champions-League-Titel haben. Man muss ihm einfach ein bisschen Zeit lassen.

DURCHKLICKEN: Die bisherigen Duelle zwischen RB und Bayern 21.12.2016: Bayern München - RB Leipzig 3:0, Yussuf Poulsen mit Philipp Lahm im Zweikampf. ©

Ein anderer Transfer wurde nicht umgesetzt. Wie sehr ärgern Sie sich, dass Timo Werner nun doch wieder gegen und nicht für Ihre Mannschaft spielt? Ob er unser System spielen könnte, war das Thema von vielen Bayern-Fans. Da passt ein Timo Werner, so wie er in Leipzig spielt, nicht rein. Die Frage wäre gewesen, ob er das über die Außen machen kann, was Gnabry und Coman spielen? Meiner Meinung nach passt er eher zum FC Liverpool, zum Konterspiel und Pressing. Er kann es bestimmt auch in München schaffen, aber hätte sicher ein paar Schwierigkeiten. Mal schauen, was die nächsten Jahre bringen.

Was erwarten Sie vom Spiel gegen RB? Man hat es im DFB-Pokal-Finale gesehen. Leipzig hat eine super starke Truppe. Sie hatten ihre Chancen. Wenn Werner die Bude macht nach der Halbzeit, glaube ich nicht, dass Bayern das Ding gewinnt. Das wird ein ganz schweres Spiel und riecht förmlich nach einem 1:1 oder 0:0 – ein Unentschieden, wie es letzte Saison auch war. Es wird ein richtiger Gradmesser.

Auf der Seite www.bayern-buschmann.de berichtet Michael Zeman von seinen Erlebnissen mit dem FC Bayern München.

ANZEIGE: 50% auf dein Spieler-Set! Der Deal des Monats im SPORTBUZZER-Shop.