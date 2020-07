FC Brentford erreicht Millionen-Finale: London-Klub setzt sich in Aufstiegs-Playoffs gegen Swansea durch

Der FC Brentford ist nur noch einen Sieg vom erstmaligen Aufstieg in die Premier League entfernt. Die Bees aus dem Westen Londons haben das Halbfinale der Aufstiegs-Playoffs ins Oberhaus Englands gegen Swansea City für sich entschieden. Im Heimspiel am Mittwochabend machte die Mannschaft des Dänen Thomas Frank die Final-Qualifikation mit einem 3:1 (2:0)-Sieg nach der 0:1-Niederlage im Hinspiel gegen die Waliser perfekt.

Im letzten Spiel im Heimstadion Griffin Park (Brentford zieht in eine modernere Arena) erzielten Ollie Watkins (11. Minute), Emiliano Mercondes (15.) und Bryan Mbeumo (46.) die Treffer für die klar besseren Gastgeber aus West-London. Das Tor von Rhian Brewster (78.) kam für Ex-Erstligist Swansea zu spät. Schon in der regulären Saison machte Brentford mit schnellem Offensivfußball Furore und war mit 80 Treffern in der regulären Saison die "Tormaschine" der Championship. Nach der kurzen Durststrecke im Hinspiel setzt sich dieser Trend nun auch in den Playoffs fort.

Im Finale um mehrere Millionen Euro könnte es zum London-Derby kommen

Mit den Traditionsvereinen Leeds United und West Bromwich Albion stehen die ersten Neulinge in Englands Fußball-Oberhaus bereits fest. Der dritte Aufsteiger wird in den Playoffs ermittelt, die am 4. August mit dem großen Finale im Londoner Wembley-Stadion enden. Das zweite Halbfinal-Rückspiel bestreiten am Dienstag der FC Fulham (wie Brentford aus West-London) und Cardiff City (Hinspiel: 2:0).

