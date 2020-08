Mit "deutschen Tugenden": Kann sich Can Mozaik auf der nächsten Ebene etablieren?

Vor zwei Jahren spielte der FC Can Mozaik noch in der 1. Kreisklasse. Nach einem kleinen Durchmarsch geht es nun in der Saison 2020/21 in der Bezirksliga 7 um Punkte. Denkbar knapp profitierte das Team von Sevkan Bulut von der Quotientenregelung und schaffte als Tabellenzweiter der Kreisliga 3 den Sprung in den Bezirk: Can Mozaik hatte am Ende der abgebrochenen Spielzeit dieselbe Punktezahl wie der TSV Kirchdorf auf dem Konto - allerdings mit einer Partie weniger.

"Werden nicht als einer der ersten beiden abschließen"

„Wir hatten eine wahnsinnig große mannschaftliche Geschlossenheit und haben bis zum Umfallen gekämpft. Man könnte sagen, wir haben deutsche Tugenden auf den Platz gebracht“, blickt der Trainer zurück. Dass es nun einzig und allein um den Klassenerhalt geht, darüber wird gar nicht erst diskutiert. „Wir werden unsere Staffel nicht als einer der ersten beiden abschließen. Das ist uns völlig klar“, sagt Bulut.

Der Trainer des FC Can Mozaik ordnet die Bezirksliga 7 als „Todesgruppe“ ein. „Drei Viertel der Teams können den Aufstieg packen.“ Für Bulut lauten die Favoriten auf die ersten beiden Plätze TuS Davenstedt, TuS Harenberg und SV Iraklis Hellas.