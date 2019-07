Kein guter Start für die ostdeuschen Klubs in die neue Saison der 3. Liga! Mit dem FSV Zwickau, der beim SV Meppen mit 2:0 gewann, konnte nur ein einziges Team aus Ost- und Mitteldeutschland bislang am ersten Spieltag einen ,,Dreier" holen. Ob sich das in der Partie FC Carl Zeiss Jena gegen FC Ingolstadt am Montag (19 Uhr) ändert?

Es ist gerade mal 63 Tage her, dass der FC Jena in einer atemberaubenden Aufholjagd und mit dem 4:0 gegen 1860 München den Klassenverbleib in der 3. Liga gesichert hat. Trainer Lukas Kwasniok weiß um die Schwere der Aufgabe, die sich mit dem Start gegen Zweitliga-Absteiger FC Ingolstadt in der neuen Saison für seine Mannschaft stellt. . „Eigentlich sind die Plätze zwischen Platz Vier und Sechzehn uninteressant, aber die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dort zu landen", sagte Kwasniok in der Pressekonferenz zum Spiel, ,,es wäre sicher vermessen, wenn wir als Saisonziel Platz Eins bis Vier ausgeben, aber es ist viel möglich.“ FCC-Kapitän wird auch in der neuen Spielzeit René Eckhardt sein.

Für den FC Ingolstadt heißt es in Jena: ,,Zurück auf Los" Erstmals seit 2010 und seit ihrem Erfolg gegen den FC Hansa Rostock in der Relegation zur 2. Bundesliga müssen die Schanzer wieder in der dritten Liga spielen. Für den neuen Coach Jeff Saibene ist die Auswärtspartie in Jena direkt ein Härtetest. ,,Jena hat eine gute Mannschaft, die Fußball spielen will, die viel Wert auf Kreativität legt und somit ein Gegner, den wir sehr, sehr ernst nehmen", sagte der neue FCI-Trainer am Sonntagmorgen in der Pressekonferenz zum Spiel. Die Torhüterfrage bei den Bayern hat Saibene für das Spiel in Jena zugunsten von Fabijan Buntic (22) beantwortet. ,,Buntic wird spielen, das war keine einfache Entscheidung", verriet der Luxemburger am Sonntag.Der direkte Vergleich spricht für den FC Carl Zeiss: In zwei Spielen konnten die Ingolstädter noch nie gegen die Mannschaft aus Thüringen gewinnen.

Wie sehe ich das Spiel FC Carl Zeiss Jena gegen FC Ingolstadt live im TV?

Der Pay-TV-Kanal der Deutschen Telekom, Magenta TV, zeigt die Partie der 3. Liga, FC Carl Zeiss Jena gegen FC Ingolstadt am Montag (19 Uhr) live und exklusiv. Ein Abo ist erforderlich. Magenta TV gibt es zu verschiedenen Paket-Preisen, über deren Zusammenstellung Ihr euch online informieren könnt. Eine Zusammenfassung der Partie und weitere Highlights des ersten Spieltags der 3. Liga sind im Free-TV in der Nacht zum Dienstag bei SPORT 1 ab 0 Uhr zu sehen.

Gibt es einen Live-Stream?

Ja! Das Programm von Magenta TV mit allen Spielen der 3. Liga ist auch im Livestream abrufbar - in sieben verschiedenen Formaten, darunter Amazon Fire TV, Android TV oder Apple AirPlay. Diese Streaming-Dienste sind jedoch kostenpflichtig.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Drittliga-Spiel FC Carl Zeiss Jena gegen FC Ingolstadt bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

