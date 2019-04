Vor Kracher gegen Frankfurt: Saison-Aus für Chelsea-Verteidiger Antonio Rüdiger

Ausgerechnet vor dem Halbfinale in der Europa League gegen Eintracht Frankfurt ereilt den FC Chelsea eine bittere Nachricht. Für Nationalspieler Antonio Rüdiger ist die Saison vorzeitig beendet. Der 26 Jahre alte Abwehrspieler der "Blues" muss sich nach dpa-Informationen einer Operation am Knie unterziehen. Diese war für Dienstagnachmittag in Rom angesetzt. Zuvor hatten die englische Zeitung Daily Mail und die Bild darüber berichtet.