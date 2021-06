Bericht: FC Chelsea an Bayern-Star Lewandowski interessiert – diese Rolle spielt BVB-Torjäger Haaland 

An einen Verkauf des Top-Stürmers denkt der FC Bayern aber nicht. Der scheidende Klub-Boss Karl-Heinz Rummenigge schloss zuletzt gegenüber dem Sport-Ableger des polnischen Portals Wirtualna Polska einen Lewandowski-Transfer kategorisch aus. "Lewandowski wird nicht verkauft" , stellte der 65-Jährige klar. "Sein Agent Pini Zahavi weiß es. Aber sagen Sie mir selbst: Wer würde einen Spieler verkaufen, der 60 Tore pro Jahr erzielen kann, der mit 32 der beste Spieler der Welt ist?", fragte Rummenigge rhetorisch. Der Vertrag des Weltfußballer läuft noch bis Ende Juni 2023.

Lewandowski noch länger beim FC Bayern?

In München beschäftigen sich die Verantwortlichen laut Sport Bild bereits mit einem möglichen Nachfolger des polnischen Nationalspielers. Haaland sei eine Option bei einem möglichen Verkauf von Lewandowski im Sommer 2022 - in einem Jahr würde der Weltfußballer noch Ablöse kosten, übernächsten Sommer könnte er ablösefrei wechseln. Und das Jahr 2023 wäre für einen Haaland-Transfer wohl zu spät. Der Norweger plant seinen BVB-Abgang wahrscheinlich nach der kommenden Spielzeit. Die Ausstiegsklausel soll im nächsten Sommer bei etwa 75 Millionen Euro plus Boni liegen.

Doch der Norweger zieht wohl nicht nur das Interesse aus München auf sich. Laut Berater Mino Raiola hätten "alle 14 großen Klubs in Europa" ein Interesse daran, den 20-Jährigen zu verpflichten. Seit seiner Verpflichtung im Januar 2020 schoss Haaland in 59 Spielen 57 Tore und bereitete 15 weitere Treffer vor.