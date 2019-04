FC Chelsea patzt im Kampf um die Champions League - Sorge um Hudson-Odoi

Der FC Chelsea hat im Kampf um die Qualifikation für die Champions League einen Rückschlag erlitten. Gegen den FC Burnley kam das Team von Cheftrainer Maurizio Sarri am Montagabend nur zu einem 2:2-Unentschieden. Es ging schlecht los für die "Blues" - Burnleys Jeff Hendrick brachte die Gäste bereits in der achten Spielminute mit 1:0 in Front. Doch Chelsea schlug zurück und kam durch den Treffer des französischen Weltmeisters N´Golo Kanté zum Ausgleich (12.).