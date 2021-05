Chelsea patzt im Kampf um die Champions League: Tuchel-Elf verliert London-Derby gegen Arsenal

Rückschlag für den FC Chelsea im Kampf um die Champions League. Die Mannschaft vom deutschen Trainer Thomas Tuchel unterlag im London-Derby gegen Stadtrivale FC Arsenal mit 0:1 (0:1). Smith Rowe nutzte einen kapitalen Fehler von Jorginho nach Vorarbeit von Ex-BVB-Star Pierre-Emerick Aubameyang zum Siegtreffer in der ersten Halbzeit (16.). Die Gunners wahren durch den Dreier als Tabellenachter die Chancen auf das internationale Geschäft. Chelsea rutschte nach dem Sieg von Leicester City am Vortag bei Manchester United indes auf Rang vier ab. Sechs Punkte vor Verfolger West Ham United (5.) befinden sich die Blues aber nach wie vor in einer guten Ausgangslage im Rennen um die Königsklasse. Anzeige

Chelsea begann mit viel Elan und setzte den Londoner Rivalen von Beginn an unter Druck. Kai Havertz kam in der Folge zu einer riesigen Möglichkeit, schoss nach einem missglückten Rückpass von Gabriel auf Pablo Mari frei vor Bernd Leno jedoch drüber (11.). Auf der anderen Seite luden die Blues ihrerseits ein und Arsenal nahm das Geschenk im Gegensatz zum Kontrahenten an: Jorginhos riskanten Rückpass konnte Keeper Kepa noch vor der Torlinie retten, Pierre-Emerick Aubameyang reagierte jedoch am schnellsten und bediente den mitgelaufenen Smith Rowe – 1:0 für die Gunners (16.). Die Tuchel-Elf reagierte mit wütenden Angriffen. Beste Torchancen blieben von Mason Mount jedoch ungenutzt (22./28.), sodass es mit dem Rückstand in die Halbzeit ging.