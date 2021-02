Chelsea-Coach Tuchel teilt positive Erinnerungen mit Tottenham: "Klang nach großem Abenteuer"

Der neue Chelsea -Trainer Thomas Tuchel hat Spekulationen, er sei als Kind Tottenham -Fan gewesen, amüsiert zurückgewiesen. " Sie sind einer der größten Klubs in England und in Europa, na klar ", sagte Tuchel am Mittwoch, einen Tag vor dem Duell beim Londoner Lokalrivalen. " Aber nicht, dass sie das verwechseln: als ich ein Junge war, habe ich ein oder zweimal (beim Spielen) im Garten gesagt, ich sei Tottenham, um vor meinen Freunden anzugeben. Dabei wusste ich damals nicht mal, dass Tottenham eine Mannschaft aus London ist."

"Als ich klein war, gab es nicht täglich ein Premier-League-Spiel im Fernsehen, es gab auch nicht täglich ein Bundesliga-Spiel live im Fernsehen. Ich konnte ein oder zwei Minuten sehen, alle vier Wochen", sagte Tuchel jetzt. "Plötzlich kam in der Sportsendung der Name Tottenham Hotspur, das klang nach einem großen Abenteuer." Der 47-Jährige betonte aber natuergemäß, dass er sich voll mit seinem Arbeitgeber, den Blues, identifiziere. "Es gibt keine Zweifel daran, dass ich in Blau (in Tottenham) ankomme", sagte Tuchel.