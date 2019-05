,,Wir brauchen für morgen keinen Spieler zusätzlich motivieren. Wenn man hier an der Stamford Bridge auflaufen darf, ist das Motivation genug. Wir freuen uns enorm auf das Spiel und wollen es auch genießen", sagte Frankfurts österreichischer Trainer Adi Hütter (49) am Mittwoch in der Pressekonferenz in London, ,,wir werden alles daran setzen, dass es für uns nach Baku geht. Wenn man so weit in diesem Wettbewerb kommt, will man auch ins Finale. Um ins Finale zu kommen, brauchen wir morgen ein perfektes Spiel." Das stellt auch Eintracht-Kapitän David Abraham klar: ,,Wir wollen, das unsere Reise weitergeht. Bis nach Baku." In der aserbaidschanischen Hauptstadt trifft der Sieger dieser Begegnung am 29. Mai auf den Gewinner des Duells FC Arsenal gegen FC Valencia. Ante Rebic wird nach abgesessener Gelbsperre im Hinspiel wieder dabei sein, Sebastién Haller steht nach Bauchmukelproblemen wieder im Kader. Die Eintracht muss in London auch gegen die 1:6-Klatsche am Sonntag im Liga-Hit bei Bayer Leverkusen ankämpfen. ,,Wir haben das Zustandekommen dieser Niederlage aufgearbeitet", ist Hütter sicher. Ruben Loftus-Cheek, Chelsea-Mittelfeldspieler: “Wir stehen nächste Saison sicher in der Champions League, aber jetzt haben wir die Chance, ein Finale zu erreichen. Als Spieler von Chelsea möchten wir immer Titel gewinnen, deshalb ist das eine riesige Gelegenheit für uns. Es wäre dumm, wenn wir nicht hochkonzentriert in die Partie gehen würden." Für Chelsea-Coach Maurizio Sarri ist klar: ,,Es ist nicht leicht, für dieses Spiel einen Favoriten zu bestimmen. Mit Jovic und Rebic hat Frankfurt zwei starke Stürmer und wir müssen aufpassen."