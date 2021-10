Chelsea-Trainer Tuchel bestätigt Interesse an BVB-Stürmer Haaland: "Sprechen regelmäßig drüber"

Schon vor der Verpflichtung von Lukaku im vergangenen Sommer habe man sich bei den "Blues" auch mit Haaland beschäftigt. "Wir haben ein paarmal über Erling gesprochen, auch in der Transferperiode", so Tuchel. "Es schien dann aber absolut unrealistisch und überhaupt nicht machbar. Aber mal sehen was die kommenden Wochen bringen." Im kommenden Sommer soll es Berichten zufolge aber eine Ausstiegsklausel in Haalands Vertrag geben, mit der der 21 Jahre alte Norweger den BVB zwischen 75 und 100 Millionen Euro Ablöse verlassen könnte.