Chelsea-Fan greift deutschen Nationalspieler bei Training verbal an: "Werft Werner aus dem Klub"

"Das wird so nicht funktionieren. Lasst es uns richtig machen. Werft Werner aus dem Klub", sagte der Fan. Gut kam diese Aussage besonders bei einer Frau, die ebenfalls das öffentliche Training verfolgt hatte, nicht an. Sie antwortete prompt: "Nein, du verschwindest hier. Wer bist du? Hau ab. Was denkst du, wer du bist? Verschwinde." Werner bedankte sich über Twitter für den Zuspruch, der ihn auf mehreren Wegen erreichte. "Danke für all die Liebe und Unterstützung, die ich heute erhalten habe, Blues-Fans! Ich weiß das wirklich zu schätzen", heißt es im Tweet des Angreifers.