Europa-League-Finale im Liveticker: Der FC Chelsea trifft auf den FC Arsenal

Der Europa-League-Sieger 2019 wird in jedem Fall aus London kommen. Im Olympiastadion von Baku treten am Mittwoch (21 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) der FC Chelsea und der FC Arsenal gegeneinander an. Es ist das erste Mal in diesem Wettbewerb, dass zwei Vereine aus derselben Stadt das Endspiel bestreiten.

Der FC Chelsea ist trotz insgesamt nur vier Siegen einer von fünf Vereinen, die alle Europapokale schon gewonnen haben. Arsenal gewann nur einen: 1994 den Europapokal der Pokalsieger. Die Blues, die im Halbfinale Eintracht Frankfurt ausschalteten, sind als Dritter der Premier League schon für die Champions League der kommenden Saison qualifiziert.

Arsenal kam in der heimischen Liga auf Platz fünf und kann durch einen Finalsieg noch das Ticket für die Königsklasse lösen. Bei einer Niederlage müssten sie in der kommenden Saison wieder in der Europa League spielen.