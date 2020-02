FC Chelsea gegen den FC Bayern live im TV und Online-Stream sehen

Vorhang auf für den Königsklassen-Kracher! Von einem ganz besonderen Druck möchte FCB-Trainer Hansi Flick nicht sprechen. Klar, das erste K.o.-Spiel in der Champions League stellt von der Bedeutung her die 17 vorangegangenen Pflichtspiele als Cheftrainer des FC Bayern in den Schatten. Trotzdem verspürt der seit Montag 55 Jahre alte Flick nach eigener Aussage vor allem "eine große Vorfreude" auf das so wichtige Achtelfinal-Hinspiel beim FC Chelsea am Dienstag (21 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker).

Flick möchte an der Stamford Bridge mit seiner Mannschaft "ein Zeichen setzen". Europa soll sehen, dass mit den Bayern in dieser Saison international wieder zu rechnen ist. "Wir sind in der Rückrunde in der Spur", sagte er selbstbewusst in London. An den Erinnerungen des verlorenen Endspiels 2012 in der Allianz Arena (5:4 nach Elfmeterschießen) kommen die Münchner dabei zwar nicht herum, ziehen daraus jedoch eine besondere Motivation. Zudem warten die Bayern mit einer starken Bilanz auf und gewannen sechs von sieben Pflichtspielen seit dem Jahreswechsel. Und: In London hat der FCB erst jüngst brilliert - gewann in der Gruppenphase bei Tottenham Hotspur spektakulär mit 7:2.

Der Widersacher von der Insel geht indes mit Respekt in das Duell mit dem deutschen Rekordmeister. "Wir treffen auf eine sehr starke Mannschaft. Bayern kann in jedem Jahr die Champions League gewinnen", sagte Chelsea-Coach Frank Lampard, der die "Blues" 2012 beim dramatischen Finalsieg gegen den FC Bayern als Kapitän angeführt hatte. Rückenwind haben die Londoner aber allemal - gewannen im Vorfeld des Champions-League-Krachers das wichtige Derby gegen Tottenham (2:1) in der Premier League und brachten sich in eine gute Ausgangslage im Rennen um die Königsklassen-Plätze. Nun geht es daran, die Bayern erneut zu ärgern.

"Finale dahoam": Das wurde aus den Spielern, die in der Startelf standen Der SPORTBUZZER zeigt, was aus den Spielern wurde, die in der Startelf des „Finale dahoam“ standen. ©

Anzeige

Wie sehe ich das Spiel des FC Chelsea gegen Bayern München live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel FC Chelsea gegen den FC Bayern am Dienstag live und exklusiv. Die Übertragung läuft auf Sky Sport 2 und HD. Reporter ist Wolff Fuss, in der Konferenz ist Kai Dittmann am Mikrofon. Diese läuft auf Sky Sport 1. Die Vorberichte mit Moderator Sebastian Hellmann sowie den Experten Lothar Matthäus und Erik Meijer beginnen bereits um 19.30 Uhr. Anpfiff der Partie ist um 21 Uhr.

Wird FC Chelsea gegen den FC Bayern live im Free-TV übertragen?

Nein, Sky hält die Exklusivrechte. Eine längere Zusammenfassung der Begegnung des FC Chelsea gegen Bayern München am Dienstag können DAZN-Kunden 40 Minuten nach dem Abpfiff sehen.

Kann ich FC Chelsea gegen den FC Bayern im Livestream verfolgen?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel FC Chelsea gegen Bayern München über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Champions-League-Achtelfinale zwischen dem FC Chelsea und Bayern München bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Chelsea-Spiel gegen Bayern im Liveticker?