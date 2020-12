Krise bei Chelsea: Trainer Lampard spart nach Remis gegen Aston Villa mit Kritik - Gerüchte um Tuchel

Chelsea-Trainer Frank Lampard war trotz der erneut verlorenen Punkte in der Premier League nicht unzufrieden. "Es ist ein Unentschieden gegen ein gutes Team - und die Leistung war gut", sagte der 42-Jährige nach dem 1:1 (1:0) gegen Aston Villa am Montagabend. "Wir kommen aus einer schwierigen Phase und wollten uns verbessern." Aus den vergangenen fünf Liga-Spielen hat der Londoner Klub um die deutschen Nationalspieler Timo Werner, Kai Havertz und Antonio Rüdiger nur vier Punkte geholt. Rüdiger stand in der Startformation, Werner und Havertz kamen nach 72 Minuten auf den Platz.

