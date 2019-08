Wieder kein Sieg für Chelsea-Trainer Lampard: Remis bei Rückkehr an die Stamford Bridge

Auch nach der Rückkehr von Frank Lampard an die Stamford Bridge muss der englische Klub FC Chelsea weiter auf den Saisonsieg Nummer eins in der Premier League warten. Im ersten Heimspiel unter Trainer Lampard, der als Spieler über viele Jahre Publikumsliebling war, kamen die "Blues" nicht über ein 1:1 (1:0) gegen Leicester City hinaus. Damit setzte es die nächste Enttäuschung für den Europa-League-Gewinner, der zum Auftakt 0:4 bei Englands Fußball-Rekordmeister Manchester United verloren hatte und auch im Super-Cup-Finale gegen den FC Liverpool unterlegen gewesen war (6:7 nach Elfmeterschießen).

„Welcome Home Super Frank“ war vor Beginn auf einem großen Plakat zu lesen. Von 2001 bis 2014 hatte der frühere Mittelfeldstar für Chelsea gespielt und mit dem Verein viele Erfolge gefeiert: Champions League, Europa League, Meisterschaft und FA Cup. Als Trainer durfte Lampard zwar zunächst schnell jubeln, bereits in der siebten Minute traf Mason Mount zur Führung. Doch in der zweiten Halbzeit hatten die Gastgeber das Spiel immer weniger im Griff und waren mit dem Gegentreffer zum 1:1 durch Wilfred Ndidi (67.) noch gut bedient.

Aufsteiger Sheffield bezwingt Crystal Palace

Nach einem Unentschieden zum Auftakt hat Sheffield United indes den ersten Sieg der neuen Saison eingefahren. Der Aufsteiger gewann am Sonntag mit 1:0 gegen Crystal Palace. Den entscheidenden Treffer des Spiels erzielte John Lundstram in der 47. Minute.

Zum Abschluss des zweiten Spieltags in der Premier League muss Man United am Montagabend (21 Uhr) bei den Wolverhampton Wanderers antreten. Dort will das Team von Trainer Ole Gunnar Solskjaer den gelungenen Auftakt gegen Chelsea bestätigen. Dann könnten die Red Devils den aktuellen Tabellenführer Liverpool und auch Stadt-Rivale Manchester City (am Samstag 2:2 gegen Tottenham) auf Platz drei noch überflügeln.