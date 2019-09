Premier League inside: Deshalb ist Frank Lampard für den FC Chelsea ein besonderer Trainer

Im Vergleich dazu ist es beachtlich, was sich gerade bei den Blues zuträgt. Anstatt nach Sarris Weggang den nächsten Veteran aus dem Ausland anzuheuern, der sich zur Not schnell wieder verabschieden lässt, hat Chelsea mit einer kitschigen Personalie reagiert und Vereinslegende Frank Lampard mit dem Trainer-Mandat ausgestattet .

Der englische Profi-Fußball ist kein Ort für Romantik, und am wenigsten romantisch geht es traditionell an der Stamford Bridge im Londoner Südwesten zu. Der russische Öl-Milliardär Roman Abramowitsch führt beim FC Chelsea ein strenges Regiment und ist berüchtigt für seine Ungeduld. Keinen Trainer ließ er für längere Zeit gewähren. José Mourinho (zwei Mal), Luiz Felipe Scolari, Carlo Ancelotti, Antonio Conte, zuletzt Maurizio Sarri – sie alle wurden gefeuert oder vergrault, obwohl sie zum Teil beachtliche Erfolge eingefahren hatten.

Leroy Sané, Moritz Leitner und Mesut Özil gehören zum deutschen Premier-League-Kontingent. Doch welche ihrer Landsleute sind noch in Englands Oberhaus am Ball? ©

Lampard muss auf die Jugend setzen

Liverpool sollte vor Chelseas Talenten gewarnt sein

Auch Tabellenführer Liverpool muss sich an diesem Sontag an der Stamford Bridge in Acht nehmen vor Tammy Abraham (sieben Tore), Mason Mount (drei Tore) und Fikayo Tomori (ein Tor). Ein weiteres Talent, den lange vom FC Bayern umworbenen Callum Hudson-Odoi, haben die Blues gerade langfristig an sich gebunden.

Es klingt alles fast zu schön, um wahr zu sein. Der weniger romantische Teil ist allerdings, dass Chelseas Saisonstart mäßig lief und es in der Champions League gerade eine unnötige Heim-Niederlage gegen Valencia gab.