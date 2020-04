FC Chelsea fordert Stars nicht zu Gehaltsverzicht auf - Unterstützung anderer Zwecke

Der FC Chelsea wird seine Profis trotz der Corona-Krise derzeit nicht zu einem teilweisen Gehaltsverzicht auffordern. Dies teilte der Premier-League-Verein am Samstag in einem Statement mit Blick auf die aktuelle Situation von Spielern, Angestellten, Sponsoren und Fans mit. In jüngsten Berichten war noch über eine zehnprozentige Gehaltskürzung spekuliert worden. Der Londoner Klub, bei dem auch der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger unter Vertrag steht, suche nach anderen Möglichkeiten, wie die Spieler während der Liga-Pause einen Beitrag leisten können.