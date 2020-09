Transfer perfekt! Kai Havertz wechselt zum FC Chelsea und ist teuerster deutscher Spieler aller Zeiten

Die monatelange Hängepartie um die Zukunft von Kai Havertz ist beendet: Der Nationalspieler wechselt von Bayer Leverkusen zum FC Chelsea. Das bestätigten die Blues am Freitagabend offiziell. Über die Höhe der Ablöse machten beide Klubs keine Angaben. Nach übereinstimmenden Medienberichten forderte der Bundesliga-Klub bis zuletzt 100 Millionen Euro für den 21-Jährigen. Bayer-Boss Rudi Völler hatte in einem SPORTBUZZER-Interview betont, dass es im Falle eines Havertz-Verkaufs "keinen Corona-Preisnachlass" geben werde. Zudem bestätigte Bayer in einer Pressemitteilung, dass die Blues "die Leverkusener Transferbedingungen" akzeptiert hätten. Doch selbst wenn die dreistellige Millionen-Summe am Ende nicht ganz erreicht worden sein sollte, ist Havertz der teuerste deutsche Spieler aller Zeiten.