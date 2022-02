Mühevoller Arbeitssieg ohne Tuchel: FC Chelsea quält sich ins Finale der Klub-WM

Der FC Chelsea hat zum zweiten Mal nach 2012 das Finale der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft erreicht. Der UEFA-Champions-League-Sieger der vergangenen Saison setzte sich im zweiten Halbfinale in Abu Dhabi am frühen Mittwochabend mit 1:0 (1:0) gegen al-Hilal aus Riad durch. Der klare Favorit aus der Premier League tat sich gegen den asiatischen Champions-League-Sieger aus Saudi-Arabien während der gesamten 90 Minuten überraschend schwer. Den goldenen Treffer für die "Blues" erzielte Romelu Lukaku (32.), der von einer unfreiwilligen Kopfballvorlage seines Gegenspielers profitierte und nur noch abstauben musste. Anzeige

Der Spitzenverein aus Europa ging mit seiner bestmöglichen Startelf in dieses Halbfinale. Von Keeper Kepa über Thiago Silva und Jorginho bis hin zu Stürmer Lukaku war nahezu alles dabei, was Rang und Namen hat. Auch die deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger und Kai Havertz waren von Beginn an mit von der Partie, während Timo Werner zunächst auf der Bank Platz nehmen musste. Ein anderer Deutscher in Reihen der Londoner war gar nicht erst im Stadion: Thomas Tuchel. Am vergangenen Samstag wurde der 48-Jährige positiv auf das Coronavirus getestet.

Anstelle von Tuchel hatte mit Zsolt Löw ein anderer ehemaliger Bekannter aus der Bundesliga an der Seitenlinie das Sagen. Der Ungar spielte einst für Hoffenheim und Mainz, fungiert aktuell als Co-Trainer an der Stamford Bridge. Seiner Mannschaft gelang es nur selten, sich Chancen herauszuspielen, weil zum einen Chelsea an diesem Abend die Inspiration fehlte und zum anderen al-Hilal dem Gegner kaum Räume bot. Trotz der Führung von Lukaku kam Chelsea nur mühsam aus der Halbzeitpause. Die größeren Gelegenheiten im zweiten Abschnitt hatten tatsächlich die Saudis - etwa in der 63. Minute den Ausgleich auf dem Fuß, als Kepa einen Schuss von Mohammed Kanno glänzend parieren konnte.



Finale gegen Brasilien-Klub Palmeiras Sao Paulo