FC Chelsea gegen Manchester City live im TV und Online-Stream sehen

Der FC Liverpool schaut gespannt auf die Partie an der Stamford Bridge. Denn bei einem Punktverlust von Manchester City am Donnerstagabend beim FC Chelsea (21.15 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) feiern die "Reds" ihren ersten Meistertitel in der Premier League seit 30 Jahren - und das auf dem Sofa. Der Titelgewinn ist aber ohnehin nur noch Formsache: Der amtierende englische Double-Sieger um Trainer Pep Guardiola liegt mit 23 Punkten Rückstand weit abgeschlagen hinter dem Spitzenreiter auf Rang zwei. Eine vorzeitige Meisterfeier wollen die "Citizens" dennoch verhindern. Beim 5:0 im Montagsspiel gegen den FC Burnley, in dem auch Leroy Sané sein Comeback feierte, schoss sich ManCity schon einmal warm.