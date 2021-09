Premier League Inside: Warum Guardiola und Manchester City vor Tuchel und Chelsea zittern

Zu den unbequemsten Erscheinungen, mit denen Pep Guardiola in England zu kämpfen hat, gehören – deutsche Kollegen. Lange war Liverpools Trainer Jürgen Klopp der Angstgegner des spanischen Übungsleiters von Manchester City. Immer wieder kassierte Guardiola herbe Niederlagen gegen Klopp, am besten in Erinnerung ist die bisher letzte davon, ein 1:3 im November 2019. Der ehemalige Bayern-Coach gestikulierte wie ein Wahnsinniger an der Seitenlinie, zur Verzweiflung gebracht von der Atmosphäre in Anfield, einer Liverpool-Mannschaft auf dem Weg zur ersten Meisterschaft seit 30 Jahren und ihrem Trainer. Und, na gut: den Entscheidungen des Schiedsrichters. Anzeige

In der abgelaufenen Saison hat Manchester City den FC Liverpool in der Premier League deklassiert und eroberte souverän den Titel zurück, mit 17 Punkten Vorsprung auf Klopps Team, das am Ende auf dem dritten Tabellenplatz landete. Dafür trat ein neuer Konkurrent aus Deutschland auf die Bildfläche, nämlich Thomas Tuchel, der im Januar beim FC Chelsea anheuerte. Seitdem gab es drei Treffen zwischen den Blues und Manchester City, dreimal gewannen die Londoner: im Halbfinale des Ligapokals, beim Saison-Endspurt in der Liga und, am schmerzhaftesten für Guardiola, im Finale der Champions League.

Tuchel hat Klopp in Rekordzeit als Angstgegner des spanischen Trainers abgelöst und plant, seine Bilanz an diesem Samstag weiter zu verbessern, wenn Manchester City zum Topspiel der Premier League bei Chelsea gastiert. Trotz des frühen Zeitpunkts in der Saison ist die Partie richtungsweisend. Chelsea ist stark gestartet und führt vor dem sechsten Spieltag die Tabelle an. Die Mannschaft wirkt noch stärker als in der Vorsaison, die mit dem Champions-League-Titel geendet war.