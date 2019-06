Bericht: Chelsea verliert wohl auch Trainer - Sarri vor Wechsel zu Juventus Turin

Sarri war erst im vergangenen Sommer vom SSC Neapel zum FC Chelsea gewechselt und erlebte in London ein schweres Jahr. Nach einem vielversprechenden Saisonstart war der 60-Jährige im Winter nach mehreren bitteren Pleiten und einem Skandal um Torhüter Kepa massiv in die Kritik geraten. Die Blues konnten sich jedoch fangen, qualifizierten sich als Dritter in der Premier League für die Champions League und feierten als Krönung den Titelgewinn in der Europa League. Allerdings plagt sich Sarri selbst offenbar mit Heimweh. "Für uns Italiener ist der Ruf der Heimat stark. Du fühlst, dass etwas fehlt", sagte der 60-Jährige vergangene Woche in einem Interview mit der Vanity Fair.