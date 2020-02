Premier League: Bayern-Gegner FC Chelsea kassiert Heim-Pleite gegen Manchester United 

Bayern Münchens Champions-League-Gegner FC Chelsea hat einen Rückschlag im Kampf um die erneute Königsklassen-Teilnahme hinnehmen müssen. Die Blues unterlagen am Montag dem Rekordmeister Manchester United 0:2 (0:1), wodurch sich das Rennen um den vierten Platz in der Premier League zuspitzt. Chelsea ist zwar mit 41 Zählern noch Vierter, dahinter sind aber bereits Tottenham Hotspur (40), Sheffield United (39) und Man United (38) in Lauerstellung.