Gelungene Generalprobe vor Bayern-Duell: FC Chelsea schlägt Leipzig-Gegner Tottenham

Im Duell der deutschen Champions-League-Gegner hat sich der FC Chelsea am Samstagnachmittag gegen Tottenham Hotspur mit 2:1 (1:0) durchgesetzt - und damit eine gute Generalprobe für das Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Bayern München am Dienstag an der heimischen Stamford Bridge gefeiert. Olivier Giroud (15. Minute) und Marcos Alonso (48.) erzielten die Tore der Gastgeber. Der von Star-Trainer José Mourinho trainierte Königsklassen-Gegner von RB Leipzig kam nur durch ein Eigentor des deutschen Nationalspielers Antonio Rüdiger kurz vor Spielende (89.) zum Torerfolg.