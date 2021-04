Nach Remis bei Real Madrid: Chelsea-Trainer Tuchel und Antonio Rüdiger bemängeln Chancenverwertung

Nach dem 1:1 im Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Real Madrid hat der FC Chelsea gute Chancen, ins Endspiel am 29. Mai in Istanbul einzuziehen. Trotz der ordentlichen Ausgangsposition waren Chelsea-Abwehrspieler Antonio Rüdiger und Trainer Thomas Tuchel nicht ganz zufrieden. Der Grund: die ausbaufähige Chancenverwertung der Londoner im ersten Durchgang. "Wir hatten viele Torchancen, bei denen wir etwas unsauber und nicht präzise genug waren. Wir hätten mit einem höheren Ergebnis nach Hause fahren können", meinte Rüdiger beim TV-Sender Sky. Tuchel wirkte in einem Gespräch auf Englisch bei Sky und DAZN verärgert. "Wir hätten nach der ersten Halbzeit führen müssen, haben eine starke erste Halbzeit mit unfassbar vielen Chancen gespielt", sagte Tuchel. Er ergänzte: "Wenn wir so viele Chancen auf so hohem Niveau liegen lassen, bist du natürlich enttäuscht."

