Ronald Reng: Was der Fußball aus dem Fall von Chelsea-Eigentümer Roman Abramowitsch lernen muss

Thomas Tuchel wird sein Debüt als Busfahrer des FC Chelsea noch einmal verschieben. Zur Not setze er sich selbst ans Steuer und fahre die Mannschaft mit einem Kleinbus zum Champions-League-Achtelfinalspiel am Mittwoch in Lille, kündigte Chelseas deutscher Trainer an, nachdem die britische Regierung den Londoner Fußballverein beschlagnahmt und das Reisebudget der Mannschaft auf 24. 000 Euro pro Auswärtsspiel beschränkt hatte. Die Reise nach Lille jedoch, stellte sich heraus, wurde bereits vor den Regierungssanktionen gebucht und darf deshalb wie gewohnt mit Charterflugzeug und Luxushotel vonstattengehen. Anzeige

Die Frage, ob wir die Weltstars des aktuellen Champions-League-Siegers später in der Saison in einem ganz normalen Handelsvertreterhotel sehen (oder eben den Trainer als Busfahrer), amüsiert Fußballfans auf der ganzen Welt. Doch ergeben sich aus den Sanktionen gegen Chelseas russischen Besitzer Roman Abramowitsch wegen seiner angeblichen Nähe zu Russlands kriegstreibendem Präsidenten Wladimir Putin größere, ernstere Fragen: Muss der Fußball endlich besser darauf achten, woher das Geld seiner Vereinsbesitzer kommt? Ist die Beschlagnahmung des FC Chelsea der Anfang vom Ende der Fußball-Oligarchen?

"Die englische Premier League ist ein Hafen für das dreckige Geld von Despoten, Tyrannen und Gangstern geworden", schreibt einer der profiliertesten Sportkolumnisten Englands, Oliver Holt, in der Zeitung Daily Mail: "Es ist an der Zeit, dass wir uns unsere Klubs zurückholen!" Als Roman Abramowitsch 2003 aus dem Nichts kam und den FC Chelsea kaufte, begann eine neue Zeit. Die Epoche der Superreichen, die Fußballklubs mit Geld zuschmissen. Bis heute pamperte Abramowitsch seinen Klub wohl mit weit mehr als einer Milliarde an Investitionen und Darlehen. Denn Abramowitsch wollte etwas anderes mit Chelsea als Geschäfte machen: seinen Namen und sein Geld reinwaschen.

Die Erfolge des Fußballklubs sollten sein Schutzschild sein, damit niemand der Herkunft seines Vermögens nachging, damit niemand sein Aufenthaltsrecht in London infrage stellte – und vielleicht auch, damit ihm sein politischer Verbündeter in der Heimat, Wladimir Putin, nichts antat, falls sie sich einmal überwarfen. Einen weltberühmten und verehrten Fußball-Erfolgsmacher würde niemand ernsthaft angreifen. Abramowitschs Plan ging 19 Jahre lang auf; so gut, dass ihn sogar Staaten nachahmten. Katar und Saudi-Arabien, die wegen Menschenrechtsverletzungen in der Kritik stehen, kauften über ihre Staatsfonds Paris Saint-Germain respektive Newcastle United. Und plötzlich haben sie ganz viele Fans.

Es ist gut dokumentiert, dass Abramowitsch mit zwielichtigen Methoden zu seinem Vermögen gelangte. Sein mittlerweile verstorbener Geschäftspartner Boris Beresowsky schilderte in einem Gerichtsprozess in London 2013, wie sie nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion mit illegaler politischer Einflussnahme sowjetische Staatsunternehmen weit unter Marktwert erlangten.

Ob man Abramowitsch tatsächlich auch eine moralische oder durch Stahllieferungen für Panzer sogar konkrete Beteiligung an Putins Krieg in der Ukraine nachweisen kann, wie die britische Regierung glaubt, ist ungewiss. Für den Fußball ist diese Frage aber zweitrangig. Er muss den Fall zum Anlass nehmen, fortan potenzielle Investoren schärfer zu prüfen, etwa auch mithilfe von Menschenrechtsorganisationen. Offenbar überlegt dies nun zumindest die Premier League.



Viel zu selten wird der Fußball von uns allen mit den sonst üblichen Maßstäben gemessen. Denn Fußball soll doch Erholung vom normalen Leben sein, deshalb schauen wir weg, was vermeintliche Helden wie Abramowitsch sonst so treiben. Daran hat sich noch nichts geändert. Als vor dem Spiel gegen Burnley in einer Schweigeminute der Opfer von Putins brutalem Überfall auf die Ukraine gedacht wurde, störten Chelseas Fans diese Respektbekundung. Sie sangen den Namen von Roman Abramowitsch.