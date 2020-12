Thiago Silva und Tammy Abraham per Doppelpack treffen - Chelsea schlägt West Ham deutlich

Der FC Chelsea hat den Anschluss an die Spitzengruppe der Premier League gehalten. Die Mannschaft von Trainer Frank Lampard setzte sich am Montagabend gegen West Ham United mit 3:0 (1:0) durch. Innenverteidiger Thiago Silva (10.) und Tammy Abraham mit einem Doppelpack (78./80.) schossen einen Sieg heraus, der lange Zeit auf wackligen Beinen stand. Während die Blues durch den Dreier zurück auf Platz fünf sprangen und sich weiter nur zwei Zähler hinter dem Tabellenzweiten Leicester City in Lauerposition befinden, fällt West Ham auf Platz zehn zurück und droht im grauen Liga-Mittelfeld zu versinken. Souveräner Tabellenführer bleibt der FC Liverpool, der Crystal Palace am Samstag mit 7:0 schlug. Anzeige

Das Spiel begann mit einem Rückschlag. Schon nach zehn Minuten musste Trainer Frank Lampard zum ersten Mal wechseln. Ben Chilwell konnte nicht weiterspielen, nachdem er nach eine Zweikampf umgeknickt war - ausgerechnet an seinem 24. Geburtstag. Doch der Schock währte bei Chelsea nicht lange. Nur Sekunden später erzielte Thiago Silva mit der ersten echten Tormöglichkeit die Führung. Der Innenverteidiger kam nach einer Ecke völlig frei zum Kopfball und ließ sich die Chance nicht entgehen (10.). Es war bereits das achte Chelsea-Tor nach einer Standardsituation in der laufenden Spielzeit. Auch in der Folge bestätigten die Blues ihre starke Anfangsphase, den Gästen fehlte der nötige Zugriff.

Erst nach einer knappen halben Stunde fanden die Hammers besser in die Partie, zwangen Chelsea zu vielen langen Bällen und kamen nach und nach zu Chancen. In Zählbares ummünzen konnten die Schützlinge von David Moyes das aber nicht, kamen durch einen geblockten Schuss von Tomas Soucek und einen aufgrund eines Fouls von Jarrod Bowen aberkannten Treffer zu ihren besten Gelegenheiten (34.) Kurz vor dem Halbzeitpfiff wurde es dann wieder auf der anderen Seite gefährlich. Timo Werner verpasste nach einem schnellen Gegenstoß in aussichtsreicher Position jedoch seinen fünften Saisontreffer und scheiterte am gut reagierenden Lukasz Fabianski (43.).