Thomas Tuchel verrät: Trainer riet Chelsea von Entlassung von Vorgänger Frank Lampard ab

Bevor er den Trainerjob beim FC Chelsea übernahm, hat Thomas Tuchel dem Klub nach eigener Aussage davon abgeraten, seinen Vorgänger Frank Lampard zu entlassen. Das verriet der 47-Jährige in einem Interview dem britischen Sender Sky Sports. "Seid ihr euch sicher, dass ihr das machen wollt?", habe er dem Vorstand gesagt. "Denn die (Fans) werden euch nicht mögen. Vielleicht verdient er mehr Zeit." Schließlich sei Lampard eine Vereinslegende. "An ihn denke ich zuerst, denn er verkörpert alles, was Chelsea ausmacht", sagte Tuchel vor dem London-Derby seiner Blues beim FC Arsenal am Sonntag (17.30 Uhr, Sky).

