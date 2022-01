Chelsea-Trainer Thomas Tuchel erklärt Verzicht auf Angreifer Romelu Lukaku: "Zu viel Lärm und zu nah am Spiel"

Beim Topspiel gegen den FC Liverpool fehlte mit Angreifer Romelu Lukaku am Sonntag ein prominenter Name und absoluter Leistungsträger im Aufgebot des FC Chelsea. Trainer Thomas Tuchel hat den Verzicht auf auf seinen Offensivspieler mit dem Ärger unter der Woche erklärt. Lukaku hatte in einem Interview seine Unzufriedenheit bei den "Blues" kundgetan. "Das Thema war zu groß, es war zu viel Lärm und zu nah am Spiel", nannte Tuchel gegenüber Sky die Gründe. Anzeige

Der deutsche Coach habe dabei auch Spieler seines Teams in die Entscheidungsfindung mit einbezogen. "Ich habe mit meinen wichtigsten Spielen gesprochen und entschieden, die Vorbereitung auf das Spiel zu schützen. Es war zu nah am Spiel, um eine Entscheidung in dieser Sache zu fällen. Es war zwar einfacher für mich, aber es war eine schwierige Entscheidung", so Tuchel weiter.

In dem Interview, das in der vergangenen Woche gesendet wurde, hatte sich Lukaku über zu wenig Einsatzzeit bei Chelsea beklagt und indirekt Tuchel kritisiert. "Ich bin körperlich fit. Ich bin einfach nicht glücklich mit der Situation, aber das ist normal", sagte Lukaku. "Ich glaube, der Boss hat sich entschieden, mit einer anderen Formation zu spielen." Außerdem hatte der Belgier gesagt, er hoffe, irgendwann wieder für seinen ehemaligen Klub Inter Mailand zu spielen. Lukaku war erst im Sommer von Mailand nach London gewechselt. Mit umgerechnet rund 115 Millionen Euro ist er der teuerste Transfer in Chelseas Vereinsgeschichte.